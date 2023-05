Wirtschaft in Viersen Volksbank schüttet vier Prozent Dividende aus

Volksbank-Vorstand Jürgen Cleven betonte das operativ „sehr gute, aber anspruchsvolle Jahr“. In seinen Augen sei die EZB zu lange inaktiv geblieben, und vorausschauend hätten die Leitzinsen früher steigen müssen, wie es auch die US-Institute schon frühzeitig gemacht haben. „Die Rohstoffe dann in Dollar zu bezahlen, führte dazu, dass die Inflation durch die Decke ging“, sagte Cleven. Im ersten Halbjahr 2022 habe es noch einen Bauboom gegeben, viele Kredite seien vergeben worden. 729 Baufinanzierungen mit einem Volumen von 104 Millionen Euro wurden bei der Volksbank Viersen getätigt. Cleven empfahl dringend, mit monatlichen Sparraten in langfristige Aktienanlagen Schwankungen auszugleichen und so durch Investitionen in niedrigen Kursphasen Gewinne erzielen zu können.