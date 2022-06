Wirtschaft in Viersen : Volksbank modernisiert Filiale

Viersen Fast eine halbe Million Euro investierte die Genossenschaftsbank in den nachhaltigen Umbau am Theodor-Heuss-Platz. Jetzt ist der Kundenbereich deutlich farbenfroher – und enthält Viersener Wahrzeichen.

(tre) Nach einer rund halbjährigen Umbauphase während des laufenden Betriebs hat die Volksbank Viersen ihre renovierte Filiale am Theodor-Heuss-Platz jetzt offiziell eröffnet. Dass der Genossenschaftsbank der Heimatgedanke wichtig ist, spiegelt sich schon im Foyer wider: Ein großes beleuchtetes Bild zeigt die Niers in ihrem Sommergewand. In jedem der vier neu eingerichteten Kundenberaterbüros sind weitere Wahrzeichen von Viersen zu sehen. Die Festhalle, der Casinogarten, der Nordkanal und der Bismarckturm grüßen. Das gilt ebenfalls für die Mitarbeiterbüros. Auch setzt die Volksbank verstärkt auf ihre Hausfarben. Statt tristem weiß und grau bestimmen blau und orange das neue Farbkonzept. Eine Kombination, die sich sogar in den Teppichen widerspiegelt.

Nachhaltigkeit war den Volksbankern beim Umbau wichtig: Die noch aus dem Jahr 2008 stammende Decke und auch die Glaselemente wurden in den neuen Look integriert – Spezialfolien auf den Glaselementen lassen sie ganz anders wirken.

Digitale Unterschrift und Flachbildschirme, an denen die Kunden die Vorgänge einer Beratung bequem nachvollziehen können, haben in den wohnlichen Kundenzimmern Einzug gehalten. Der eigentliche Servicebereich hat jetzt geschwungene Sitzelemente und große Bildschirmen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 480.000 Euro bekennt sich die Volksbank zu ihrem Standort in der Kreisstadt. „Viersen ist für uns ein wichtiger Standort“, betont Jürgen Cleven, Vorstand der Volksbank Viersen. Das Bankgeschäft sei anspruchsvoller und komplexer geworden. Man investiere aber nicht nur in die Kompetenzen der Mitarbeiter, sondern unterstreiche das auch durch Investitionen in ansprechende Räumlichkeiten und technische Ausstattung, betonte der Vorstandsvorsitzende. „Wir als Mitarbeiter fühlen uns wohl“, sagt Geschäftsstellenleiterin Sabine Reuter. „Zudem erhalten wir viel Lob von den Kunden für die Umgestaltung.“