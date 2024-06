Wirtschaft in Schwalmtal Volksbank Viersen feiert Wiedereröffnung

Die Volksbank Viersen investiert einen Millionenbetrag in ihre durch Automatensprengungen beschädigten Geschäftsstellen in Schwalmtal-Waldniel und Niederkrüchten. „In Waldniel wurde das Gebäude komplett entkernt und eine neue Schalterhalle gebaut. Dort setzen wir auch unser neues Beratungskonzept um“, berichtet Volksbank-Vorstand Michael Willemse. Rund 700.000 Euro lasse sich die Volksbank den Umbau kosten. Jetzt konnte die Filiale wieder eröffnet werden. DIe Eröffnung der komplett neu gestalteten Volksbank-Filiale in Waldniel ist voll gelungen. Zahlreiche Besucher feierten gemeinsam mit den Verantwortlichen des Bankhauses diesen besonderen Tag und genossen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.