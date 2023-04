Volksbank Viersen Nehmt das, Geldautomatensprenger!

Nach den jüngsten Geldautomaten-Sprengungen bei der Volksbank Viersen will das Kreditinstitut mittelfristig die Automaten aus allen Filialen entfernen. Gleichwohl soll die Versorgung mit Bargeld in den Städten und Gemeinden gesichert bleiben. Dazu will die Bank knapp 13 Tonnen schwere Beton-Rotunden nutzen, die in der Nähe der Zweigstellen aufgestellt werden sollen.