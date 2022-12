Hilfe für Bedürftige in Niederkrüchten Bank und Sozialdemokraten spenden für Tafel

Die Niederkrüchtener Tafel versorgt inzwischen wöchentlich etwa 320 bedürftige Menschen aus dem Gemeindegebiet mit gespendeten Nahrungsmitteln. Da ist Unterstützung, wie sie die Tafel jüngst von der Volksbank Mönchengladbach und der Niederkrüchtener SPD erhalten hat, willkommen. Adi Grys, Vorsitzender der Niederkrüchtener Tafel, begrüßte in seinem Büro Volksbank-Vorstand Volker Klemm, der einen Scheck über 2.500 Euro dabei hatte. Der Banker war beeindruckt von der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Lebensmittel und der Freude, mit der die Ehrenamtler der Tafel arbeiten. Genügend Lebensmittel angesichts steigender Zahlen von Hilfsbedürftigen zu finden, wird schwieriger. Die Tafel schafft es aber noch. „Ich finde es höchst interessant, dass die Niederkrüchtener bis nach Wuppertal, Herongen oder Moers fahren, um dort im Austausch mit eigenen Produkten, andere Dinge laden zu können, die hier vor Ort Mangelware sind“, sagt Klemm. So bringen sie schon mal palettenweise Blumenkohl ins Bergische und kommen mit dringend benötigten Wurstwaren zurück. Die Wagen der Tafel sind die ganze Woche über unterwegs. Solidarisch zeigte sich auch die Niederkrüchtener SPD. Sie sammelte Geld und brachte so nach eigenen Angaben „einen stattlichen Betrag“ zusammen. „Ich weiß, dass die Niederkrüchtener Tafel eine sehr intensive ehrenamtliche Arbeit leistet, die auch notwendig ist, sagte SPD-Vorsitzender Marco Goertz bei der Spendenübergabe. Adi Grys freute sich sehr über die Spende und bedankte sich. RP