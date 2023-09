Volksbank in Schwalmtal Neuer Geldautomat wieder in Betrieb – und um Störmelder ergänzt

Volksbank-Kunden können wieder rund um die Uhr an der neuen Automaten-Rotunde vor der Geschäftsstelle an der Dülkener Straße 30–32 Geld abheben. „Der Techniker war vor Ort und hat ihn repariert“, teilte Volksbank-Sprecher Andreas Bach am Donnerstagvormittag mit. Eine Ergänzung, die dabei am Mittwoch noch vorgenommen wurde: Es gebe nun zusätzlich eine Überwachung, „die bei einer Störung sofort einen Techniker informiert, auch am Wochenende, damit der Bargeld-Service möglichst schnell wieder zur Verfügung steht“.