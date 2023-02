Bilanz der Volksbank Krefeld Auch in der Krise gute Geschäfte

Die Volksbank Krefeld hat die Krise gut bewältigt: Sie investierte in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben stetig in Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Verbesserung der Beratungsqualität. Auf dieser Grundlage habe die Genossenschaftsbank die Ertragskraft deutlich gestärkt und ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert. Unter dem Strich sei in allen wesentlichen Geschäftsfeldern ein deutliches Wachstum erreicht worden. „Diese Entwicklung zeigt, dass wir uns für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden wieder einmal als attraktiver, verlässlicher Partner erwiesen haben und bestätigt die sehr gute Positionierung im Regionalmarkt“, folgerte Vorstandsvorsitzender Stefan Rinsch am Mittwoch bei der Vorstellung der Zahlen.