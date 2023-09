Volksbank in Schwalmtal Neuer Geldautomat schon defekt

Schwalmtal · Vor der Geschäftsstelle in Waldniel steht die erste Automaten-Rotunde der Volksbank Viersen, weitere sollen noch in diesem Jahr in Niederkrüchten und Viersen-Dülken folgen. Die Anlage gilt als besonders sprengsicher. Vor Störungen ist sie allerdings nicht geschützt.

05.09.2023, 19:07 Uhr

Der neue Geldautomat vor der Volksbank-Filiale Waldniel wurde Ende August installiert. Aktuell ist er wegen eines technischen Problems nicht nutzbar. Foto: Volksbank Viersen

Rund 100.000 Euro hat sich die Volksbank Viersen den in 13 Tonnen Stahlbeton gehüllten Geldautomaten, der seit zwei Wochen vor der Filiale in Waldniel steht, kosten lassen. Besonders sprengsicher soll die Automaten-Rotunde sein, die Volksbank verweist darauf, sie sei mit dieser Technik Vorreiter in der Region. Zumindest ein paar Tage lang konnten die Schwalmtaler daran auch rund um die Uhr Geld abheben – dann war die Anlage wieder außer Betrieb. Im Netzwerk Facebook melden sich verärgerte Nutzer öffentlich zu Wort, „Ist das jetzt euer Ernst?“, möchte einer von der Volksbank wissen. Leider ja, müsste da wohl die Antwort lauten. „Es gibt ein kleines technisches Problem, das gelöst werden muss“, teilt Volksbank-Sprecher Andreas Bach auf Anfrage mit.