Nach Geldautomatensprengung in Niederkrüchten Volksbank nimmt neue Automaten-Rotunde in Betrieb

Im März hatten es Automatensprenger auf die Volksbank-Filiale in Waldniel abgesehen, im Februar waren sie in Niederkrüchten. Beide Geschäftsstellen wurden dabei erheblich beschädigt, der Wiederaufbau dauert nach Angaben der Volksbank an beiden Standorten noch an. „Glücklicherweise sind bei den Sprengungen in den Geschäftsstellen keine Menschen zu Schaden gekommen, die über unseren Filialen wohnen”, erklärt Vorstandsmitglied Michael Willemse. „Und auch die Gebäudestabilität hat nicht gelitten.”