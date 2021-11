Ehrenamt in Viersen : Volkmar Hess stellt das Kulturquartett-Programm ein

Der gelernte Schlossermeister Volkmar Hess ist Spezialist für die Restaurierung von Grammophonen. Foto: Julia Weise

Dülken Der Dülkener möchte künftig in der Kulturarbeit kürzer treten und mehr Zeit mit der Familie verbringen. So ganz hört er aber nicht auf.

Am zweiten Advent wollte Volkmar Hess im Bürgerhaus Dülken eigentlich zum letzten Mal im Namen des Kulturquartetts bei einem Konzert das Publikum begrüßen – doch das Konzert ist nun Pandemie-bedingt abgesagt. Einen Nachholtermin mit Hess wird es nicht geben, denn der Dülkener, der diese Veranstaltungsserie innerhalb von sechs Jahren aufgebaut hat, stellt das Kulturquartett-Angebot zum Jahresende ein. „Mir hat es viel Freude bereitet, diese Veranstaltungsreihe aufzubauen, die inzwischen einen festen Platz in Viersens Stadtleben gefunden hat. Aber nun schalte ich einen Gang zurück“, sagt Hess.

Es sind persönliche Gründe, die ihn zu diesem Schritt bewogen haben. Die Familie habe in all den Jahren seinen Einsatz mitgetragen, nun sei es an der Zeit, die Familie mehr in den Fokus zu stellen, fügt der 63-Jährige an. Vier Enkelkinder wollen etwas vom Opa. Dazu kommt, dass Hess auch gesundheitlich etwas angeschlagen ist. „Man wird nicht jünger“, bemerkt er. Viermal im Jahr tagte das Kulturquartett, dem 25 ehrenamtliche Mitstreiter angehören, um zu planen und zu organisieren. Alle vier Stadtteile waren dabei vernetzt.

Einfach waren gerade die vergangenen eineinhalb Jahre nicht. Insbesondere das Veranstaltungsverbot machte Hess Sorgen. „Ich habe mir Gedanken gemacht, was mit den Künstlern passiert. Veranstaltungen vor Publikum waren nicht mehr möglich. Was sollte man tun?“, erinnert sich Hess. Ihm kam die Idee, das Internet zu nutzen und zu streamen. Hess suchte Sponsoren, fand sie sowie einen Fachmann für das Filmen, der ehrenamtlich in den Einsatz ging. Hess ließ verschiedene Veranstaltungen filmen, stellte sie ins Internet und bat bei den Nutzern um eine Spende für eine soziale Einrichtung in Viersen. Die Sponsoren finanzierten die Bands. Zudem rief Hess einen eigenen Youtube-Kanal ins Leben, auf dem er jeden Tag Musik postete. Über 600 Clips sind zusammengekommen.

Zeitgleich stellte der Dülkener zehn Open-air-Events im Rahmen des Kulturquartetts auf die Beine, als dies unter entsprechenden Pandemie-Auflagen wieder möglich war. „Ich habe bei jeder der Veranstaltungen auf dem Alten Markt in Dülken 300 Meter Klebeband verbraucht, um damit die benötigten Abstände zu markieren“, erinnert er sich. In diesem Zusammenhang lobt er die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. Generell spricht er von einer hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen. Hess Dank gilt allen Künstlern, Sponsoren, Mitorganisatoren und Unterstützern, die dazu beigetragen haben, unzähligen Gästen eine Freude zu bereiten. Die unterschiedlichen Musik- und Tanzveranstaltungen im San Marco, die Konzerte am Tag des Ehrenamtes – das Kulturquartett bot ein bereicherndes Angebot und das für den guten Zweck. Wenn der Spendenhut umging, kam so mancher Euro zusammen. Über 5600 Euro konnten an soziale Einrichtungen überreicht werden.

Insgesamt blickt Hess auf beinahe drei Jahrzehnte ehrenamtlich geleistete Kulturarbeit zurück. Los ging alles 1994 mit einem Tag der offenen Tür im hauseigenen Grammophon-Museum. Denn aus dieser Leidenschaft, die auch gleichzeitig den Beruf von Hess darstellt, ist alles entstanden. Der gelernte Schlossermeister ist Spezialist für die Restaurierung von Grammophonen.