Runder Geburtstag Kirchenchor St.-Notburga feiert Jubiläum mit Pauken und Trompeten

Für das Konzert 1891 wurde ein Jahr lang geprobt. Und so ist es auch im Fall das Jubiläumskonzert am 24. September, zum 100-jährigen Bestehen des 2010 dazugekommenen Chors St.-Notburga. „Missa in tempore belli“, sie Paukenmesse von Joseph Haydn, erklärt der 32-jährige Kantor Michael Park, der seit 2019 als Kirchenmusiker und Chorleiter dabei ist, so: „Die 45-minütige Messe heißt übersetzt ‚Die Messe in Zeiten des Krieges’. Damals bedrohte Napoleon Haydns Heimatstadt Wien. Jetzt kann man die Parallele auf heute ziehen. Trotz festlicher Musik mit Pauken und Trompeten sind es nachdenkliche Töne.“