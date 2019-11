Festhalle Viersen : Virtuose Perkussionistin und humorvoller Prokofiew

Das Publikum in der Festhalle applaudierte begeistert der jungen Bulgarin Vivi Vassileva.

2017 gastierte sie mit einem Quartett in einem Kammerkonzert, jetzt kam sie als Solistin ins Sinfoniekonzert mit einem Werk, das der (anwesende) katalanische Komponist Oriol Cruixent für sie geschrieben hatte. In dem 40-minütigen „Oraculum“ für Perkussion und Orchester kam neben zwei Marimbas eine Fülle von Perkussionsinstrumenten zum Einsatz. Auch die Orchesterinstrumente wurden mitunter anders als gewohnt zum Klingen gebracht, so dass an neuen Klangeindrücken kein Mangel bestand. Die virtuose Leistung der Solistin war beachtlich, das schwierige Zusammenspiel mit dem Sinfonieorchester Wuppertal ebenfalls. Dirigent Johannes Pell, erster Kapellmeister an den Wuppertaler Bühnen, bewährte sich als konzentrierter Leiter mit präziser Schlagtechnik. Ohne eine Zugabe hätte das begeistert applaudierende Publikum die aus Bulgarien stammende Solistin wohl kaum gehen lassen. Sie bedankte sich mit einer raffinierten Bearbeitung des Tangos „Jalousie“ von Jacob Gade.