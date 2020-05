Viersen : Virtuelle NS-Gedenkstätte ist rechtens

Im Internet nennt der Verein „Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-45“ die vollen Namen von Opfern und NS-Beteiligten in Viersen. Beschwerden gab es nicht, dennoch prüfte die Landesdatenschutzbeauftragte. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

„Wir hatten gar keine Bedenken, die Namen zu nennen – die ja auch in Archiven frei zugänglich sind“, erklärte Manfred Budel vom Verein. „Aber natürlich bin ich auch erfreut, dass auch die Datenschutzbeauftragte das so sieht.“ Budel betonte: „Es gab keinerlei Beschwerden gegen unsere Gedenkstätte – im Gegenteil: Einige Nachfahren haben sich für die Arbeit ausdrücklich bei uns bedankt.“

Die virtuelle Gedenkstätte zeigt, wo in Viersen Opfer des Nationalsozialismus lebten und wo die Täter – der Verein nennt sie „Beteiligte“, überlässt die moralische Bewertung dem Betrachter der Internetseite. Auf interaktiven Karten werden im Rahmen eines virtuellen Stadtrundgangs – wo vorhanden – in Archiven gelagerte Informationen präsentiert.

Seit der Eröffnung der Gedenkstätte im November sind zahlreiche Daten neu hinzugekommen. „Damals umfasste, grob geschätzt, die Liste der NS-Opfer rund 700 Personen, aktuell haben wir rund 1000“, berichtet Budel. Und die Liste der „Beteiligten“, zu Beginn der Gedenkstättenarbeit waren es rund 900, wurde zwischenzeitlich um weitere 400 verlängert. „Die Datenbank wird nahezu täglich ergänzt“, sagt Budel. Am Montag erst war er auf den Friedhöfen unterwegs, um mehr über das Schicksal von Zwangsarbeitern in Viersen zu erfahren. „Oft wurden sie am Rand des Friedhofs beerdigt“, berichtet er. Mit den Namen geht er dann auf die Suche, fragt beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes nach, gleicht Listen ab. „Inzwischen haben wir einige Erkenntnisse zur Anzahl der Zwangsarbeiter und zu den beteiligten Firmen in Viersen.“ Knapp 3000 Menschen seien es gewesen, die von Nationalsozialisten als Arbeitssklaven eingesetzt wurden. Budel: „Auch konnten wir auf Viersener Friedhöfen inklusiv Süchteln-Johannistal entsprechende Gräber ausfindig machen und hierzu Details ermitteln.“