Viersen : Virtuelle Gedenkstätte wohl rechtens

Viersen Verstößt das ambitionierte Projekt aus Viersen gegen Datenschutzgesetze? Das prüft seit knapp einem Monat die Landesdatenschutzbeauftragte. Jetzt gibt es einen ersten Zwischenstand.

Der „Verein für Erinnerungskultur 1933-45 Viersen“ hatte die virtuelle Gedenkstätte im vergangenen Monat im Internet online gestellt. Im Stadthaus gab’s parallel zur Eröffnung eine Ausstellung. „Wir als Stadt Viersen bekennen uns zu unserer Vergangenheit, auch hier in unserer Stadt ist furchtbares Unrecht geschehen“, sagte die Beigeordnete Çigdem Bern bei der Eröffnung. Und: „Die virtuelle Gedenkstätte hilft uns, uns an die Opfer dieser schrecklichen Gräueltaten hier in Viersen zu erinnern und ihnen ein Gesicht zu geben.“ In der virtuellen Ausstellung lässt sich auf Karten ablesen, wo der HJ-Standortführer in Dülken wohnte, welche Einwohner von Süchteln von den Nazi-Herrschern mit Berufsverbot belegt oder ins Euthanasie-Programm aufgenommen wurde. „Durch ihre realitätsnahe Darstellung der Örtlichkeiten und der Menschen hält die Ausstellung die Erinnerung wach“, ist die Beigeordnete überzeugt.