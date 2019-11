Stadthaus Viersen : Virtuelle NS-Gedenkstätte feierlich in Betrieb genommen

Unter Federführung des „Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933–1945“ ist eine „Virtuelle Gedenkstätte“ entstanden. Der webbasierte Stadtrundgang widmet sich der Zeit der Nazidiktatur.

Bern sagte in ihrem Grußwort, dass so viele Menschen in das Stadthaus gekommen seien, zeige das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger an diesem Thema. Ihr sei es eine besondere Ehre, Schirmherrin der Veranstaltung zu sein. Es sei erschreckend, dass 74 Jahre nach dem Ende des Nazi-Terrors noch immer und schon wieder Antisemitismus, Holocaust-Leugner und Rassismus versuchten, die Gesellschaft zu vergiften. Die jüngsten Ereignisse in Halle seien nur ein Beispiel. Dort soll ein 27-Jähriger aus antisemitischen Motiven versucht haben, am 9. Oktober in die Synagoge einzudringen, um „möglichst viele Personen jüdischen Glaubens töten“. Aufgrund der gesicherten Tür des Gebäudes gelang es dem Attentäter nicht, in die Synagoge einzudringen. Stattdessen soll Stephan B. zwei Passanten, eine 40-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann, erschossen haben.