Gießaktion in Viersen : Viersener gießen junge Bäume in den Jubiläumsgärten

Im Jubiläumsgarten in Viersen-Dülken trafen sich die Helfer am Samstagmorgen, um junge Bäume mit Wasser zu versorgen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Rund zehn Viersener haben sich am Samstagvormittag an der vierten Gießaktion der Städtischen Betriebe im Jubiläumsgarten in Dülken beteiligt. 11.000 Liter Wasser verteilten sie dort nach Angaben der Viersener Stadtverwaltung.

Kurze Zeit später stand eine zweite Gießaktion im Jubiläumsgarten im Bockert in Alt-Viersen an.

Ziel der Gießaktionen ist es, junge Bäume zu wässern. Sie leiden besonders unter der Trockenheit. Am ersten Aktionstag vor knapp zwei Wochen verteilten rund 40 Kinder und Erwachsene mit Eimern und Gießkannen gewappnet Wasser auf dem trockenen Boden im Bereich des Wildgeheges der Süchtelner Höhen. Erst im Frühjahr waren in dem Wald etwa 18.000 junge Bäume gepflanzt worden. Dabei hatten auch Bürger mit geholfen.

Zweite Station für das große Wasserfass der Städtischen Betriebe war am Samstag der Jubiläumsgarten in Alt-Viersen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Am zweiten Aktionstag konzentrierten sich die Helfer ebenfalls auf die Süchtelner Höhen. Für den dritten Aktionstag in der vergangenen Woche hatte Stadtförster Rainer Kammann den Bereich der Peter-Stern-Allee am Hohen Busch ausgesucht. Knapp 30.000 Liter wurden in gut einer Stunde mit Eimern und Gießkannen zu den jungen Bäumen getragen, informierte die Stadt. Mitglieder des Verschönerungsvereins Viersen spendeten kalte Getränke für die Helfer.

(naf)