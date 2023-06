Sozialbericht 2023 zu Pandemiefolgen für Jugend „Wir haben uns noch nur verzweifelte Whats-App-Nachrichten geschrieben“

Im ersten Lockdown haben wir uns ja noch drüber gefreut, nicht in die Schule gehen zu müssen. Aber im zweiten haben wir uns schon nur noch verzweifelte WhatsApp-Nachrichten geschickt, weil wir uns so perspektivlos gefühlt haben.“ So schildert die Gymnasiastin Maya Swider (16) aus Viersen ihre Erfahrungen in der Pandemie.