Internationales Jazz Festival in Viersen „Ein Leuchtturm des Kulturlebens wird durch Lagerfeuerchen ersetzt“

Schon die 2022 erfolgte Kürzung der drei Abo-Reihen Sinfonie, Kultur Mix und Kultur Extra zugunsten neuer Formate wie After.Work und Spots ging in seinen Augen in diese Richtung. „Neue Formate sind eine feine Sache“, sagt a Campo. „Aber de facto wurden Veranstaltungen mit mindestens kreisweiter Anziehungskraft ersetzt durch solche, die sich schon vom Konzept her fast ausschließlich an das engere städtische Publikum richten. Und das soll sich jetzt fortsetzen.“ Der Fraktionsvorsitzende der Viersener FDP, Stefan Feiter, warnt: „Der Ruf Viersens als überregional bedeutsame Kulturstadt wurde über Jahrzehnte hart erarbeitet, aber nun wird er verspielt. Ihn wiederzugewinnen wird schwerfallen.“