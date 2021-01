Enkeltrick und falsche Polizeibeamte : Viersenerin wird Opfer von Trickbetrügern

Viersen In Viersen ist eine 86-Jährige Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Anrufer setzten die Frau dermaßen unter Druck, dass sie eine fünfstellige Summe bei der Bank holte.

Eine 86-jährige Viersenerin ist am Dienstag Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, gelang es ihnen, mit einer Kombination aus Enkeltrick und falschen Polizeibeamten die Frau so unter Druck zu setzen, dass sie zunächst einen hohen fünfstelligen Betrag bei ihrer Sparkasse abhob.

Als die Viersenerin mit dem Geld nach Hause zurückgekehrt war, meldete sich ein angeblicher Polizist, der erklärte, ein Polizei-Kurier werde das Geld abholen, da das Gericht schon geschlossen sei. Das Geld übergab die Frau am Dienstag gegen 17 Uhr dem angeblichen Kurier auf der Remigiusstraße, zwischen den Einmündungen von Peters- und Löhstraße. Der Mann, der das Geld in Empfang nahm, lehnte an einem Auto. Er war „mittleren Alters“ und auffällig schlank, etwa 1,70 Meter groß und hatte einen hellen Teint. Er trug eine Mütze, eine helle Alltagsmaske, Jeans, Straßenschuhe, einen grauen, hüftlangen Anorak und sprach akzentfreies Deutsch.