Fotos von der „Herzmantel“-Aktion Viersenerin verteilt Mäntel – wie St. Martin

Für die Verteilung der gespendeten Sachen wird ein rund 50 Quadratmeter großes, zuvor leer stehendes Geschäft genutzt. Dort wurde kein Platz verschenkt: Auf Bügeln an Kleiderstangen hängen dicht an dicht Daunenjacken, Stoffmäntel und Regenjacken in vielen Farben und Größen.