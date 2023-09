Ungewöhnliches Theaterprojekt startet Viersenerin macht in der Königsburg Theater

Info

Gratis-Vortrag „Partizipatives Theater“ am Freitag, 15. September, 20 Uhr in der Königsburg, Hochstraße 13 in Viersen-Süchteln.

Aufführung Sonntag, 24. September, 18 Uhr in der Königsburg. Eintritt: acht Euro. Vorverkauf in der Königsburg, bei „La Cucina“, Hochstraße 11, in der „Buchhandlung im Kaisereck“, Rathausgasse in Viersen und in der Buchhandlung Doetsch, Moselstraße 8 in Dülken.