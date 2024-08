UN-Auszeichnung für Viersenerin „Flughäfen blockieren ist ein Weg, aber nicht mein Weg“

Nach dem Studium fing sie bei der Petitionsplattform Change.org an und arbeitete zunächst an Umwelt- und Tierschutzthemen im regionalen Büro NRW. Dann arbeitete sie sich hoch, wurde Global Marketing Lead, wo sie Projekte in neuen Ländern anstieß und mit Teams in Afrika, Asien oder Südamerika zusammenarbeitete. „Dadurch bin ich viel rumgereist. Alleine das hätte ich nie gedacht, in meiner Familie hat vorher nie jemand den Kontinent verlassen“, sagt Pickhardt. „Auf den Reisen habe ich lokale Probleme kennengelernt und bin so auch mit den Themen Wüstenbildung und Bodenschutz in Berührung gekommen.“