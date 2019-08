Brutaler Überfall in Viersen : Viersener wegen Menschenraub vor Gericht

Viersen/Mönchengladbach Zwei Viersener und ein Mönchengladbacher stehen ab Montag wegen Menschenraub und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen einen Bekannten überwältigt, gequält und mit dem Tod beedroht haben.

Zwei Viersener (24 und 34 Jahre alt) und ein 43-jähriger Mönchengladbacher sind wegen erpresserischen Menschenraubs, gefährlicher Körperverletzung und des Versuchs der Beteiligung an einem Mord angeklagt, zwei der Männern sogar wegen der versuchten Beteiligung an einem Mord in zwei Fällen. Im Oktober soll einer der Viersener laut Anklageschrift dem Mönchengladbacher vorgeschlagen haben, einen Rauschgifthändler zu überfallen. Zum Schein sollten bei diesem zuvor Drogen bestellt werden. Bei der Abholung sollte der Angeklagte aus Mönchengladbach maskiert und mit einer Pistole bewaffnet erscheinen und den Dealer „kaputt machen und ohne Gnade einfach wegballern“.

Da die Bestellung jedoch bereits getätigt war und die „positive“ Rückmeldung des Angeklagten zur Durchführung des Plans zu spät erfolgte, wurde die Tat nicht wie besprochen umgesetzt. Einen erneuten Versuch gab es dann im Februar 2019: Da lockten die beiden Vierrsener einen Bekannten in eine Wohnung in Viersen. Die beiden hätten geplant, ihn in ihre Gewalt zu bringen, Geld zu fordern und ihn dann zu töten, heißt es in der Anklageschrift.