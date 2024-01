Viersener vertont verschollen geglaubten Stummfilm Mein Großvater, der Held aus dem Stummfilm

Fritz Orwa spielte 1922 in „Die weiße Wüste“ den Matrosen Björn neben Hauptdarsteller Carl de Vogt (Fischer Siurd). Beide hatten sich an der Schauspielschule in Köln kennengelernt. Produziert wurde der Streifen von der John Hagenbeck Film GmbH.

Foto: Deutsches Filmmuseum/Deutsches Fulmmuseum