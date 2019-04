Veranstaltungen in Viersen : Rat stimmt für zehn Einkaufssonntage

Der Stadt-Land-Markt Viersen ist am 5. Mai in der Viersener City. Foto: Busch/Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen In Alt Viersen, Süchteln und Dülken sind für 2019 zehn verkaufsoffene Sonntage von 13 bis 18 Uhr geplant. Die Gewerkschaft Verdi nennt dies „unzumutbar“.

CDU, FDP und Für-Vie hatten sich dafür ausgesprochen, dass sich auch Geschäfte außerhalb der Kernzonen an den verkaufsoffenen Sonntagen beteiligen dürfen. Sie hatten Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) aufgefordert, ihren Entscheidungsspielraum zu nutzen und auch Randlagen der Innenstädte in die Sonntagsöffnungen einzubeziehen. „In anderen Städten wird das anders gehandhabt als in Viersen“, sagte Hans-Willi Pertenbreiter (Für-Vie). „Welche Schlupflöcher werden dort genutzt?“ Ordnungsdezernent Christian Canzler entgegnete: „Wir müssen etwas vorschlagen, was wir auch für rechtssicher halten.“