Vorsitzender der Awo Viersen Flintrop erhält Stadtplakette in Bronze

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hat während der Jahresversammlung der Arbeiterwohlfahrt Viersen (Awo) einem engagierten Bürger die Stadtplakette in Bronze verliehen. Vergeben wird die Plakette vom Rat der Stadt Viersen. Der Empfänger war der aktuelle Awo-Vorsitzende, Klaus-Peter Flintrop. Vorgeschlagen wurde er vom Ehrenringträger Jochen Häntsch. Dieser hatte selbst 1977 die Stadtplakette in Bronze erhalten sowie die Stadtplaketten in Silber und Gold in den 80er-Jahren.