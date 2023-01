Neujahrsfrühschoppen mit vielen Gästen SPD lobt Viersens Ehrenamtler

Beim Klima- und Umweltschutz habe es in Viersen positive Veränderungen gegeben, doch müsse dringend mehr unternommen werden, meint die SPD. Herausfordernd sei auch die Wohnungssituation. „In Viersen geht man Berechnungen des Gewos-Instituts zufolge von 2700 fehlenden Wohnungen bis 2030 aus“, so Rönsberg. Aktuell berate die Politik über einen SPD-Antrag zu einer Quote für geförderte Wohnungen. Ziel: Wohnungen, die in den nächsten Jahren aus der Sozialbindung fallen, „aufzufangen“.