Kriminalität in Viersen Apotheken-Einbrüche: Überraschende Wende bei Ermittlungen

Der Viersener war laut Polizei Mönchengladbach bereits bei einem Einbruchsversuch in Mönchengladbach-Eicken beobachtet worden: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Dezember, hatten Einsatzkräfte ihn und einen Komplizen (27) angetroffen, als sie versuchten, in eine Apotheke am Eickener Markt einzubrechen. Gegen 2.45 Uhr hatte ein Zeuge bei der Polizei angerufen, weil ihm zwei Maskierte aufgefallen waren, die sich an der Eingangstür einer Apotheke zu schaffen machten. Mehrere Streifenteams der Polizei trafen wenige Minuten später auf die beiden Tatverdächtigen. Sie versuchten zu fliehen, konnten aber gestellt und vorläufig festgenommen werden.