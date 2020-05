Maßregelvollzug in Viersen : Geflohener Straftäter ist zurück in psychiatrischer Klinik

LVR-Klinik Viersen-Süchteln (Archiv) Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Fahndung nach einem geflohenen Straftäter in Viersen ist beendet. Am Freitagvormittag war der Mann aus einer LVR-Klinik in Süchteln geflohen. Die Umstände der Flucht sind noch unbekannt.

Ein aus einer psychiatrischen Klinik in Viersen geflüchteter Straftäter hat sich nach einigen Stunden selbst gestellt. Der 59-Jährige sei am späten Freitagabend freiwillig in die Klinik in Viersen-Süchteln zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.

Der Mann war am Freitagvormittag entkommen. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen sei er unbewaffnet unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Der aus der LVR-Klinik entwichene Straftäter hat sich gestellt, die Fahndung ist zurückgenommen.



Wie ihm die Flucht gelungen war, war zunächst nicht bekannt. Auch weshalb er dort eingewiesen war, blieb offen.

Bereits Ende April war ein 33-Jähriger aus der Klinik geflohen, der wegen Totschlags im Maßregelvollzug dort untergebracht war. Er wurde noch am selben Abend gefasst.

Nach damaligen Polizeiangaben war der Mann über einen etwa 3,5 Meter hohen Gartenzaun geklettert.

