Viersen: Viersener Kurve: Stadt schmiedet Allianz

Viersen Die Stadt Viersen sucht den Schulterschluss mit anderen Städten und Gemeinden, um die ungeliebte "Viersener Kurve" durch den Stadtteil Rahser zu verhindern. Genaueres soll der neue Arbeitskreis besprechen, der im Mai erstmals tagt

Noch ist die Tagesordnung nicht fertig für die erste Sitzung des neu eingerichteten Arbeitskreises Viersener Kurve. Der tritt am 28. Mai erstmals zusammen und tagt, das ist neu in Viersen, öffentlich. Die Bürger sind willkommen. Sicher ist schon, dass sich die Mitglieder des Arbeitskreises mit einem Vorschlag der Stadtverwaltung auseinandersetzen werden. Sie schlägt vor, dass die Stadt Viersen ein Bündnis mit anderen Kommunen eingeht, um die Viersener Kurve zu verhindern.

Für das Bundesverkehrsministerium ist die "Viersener Kurve" denn auch die Voraussetzung für den zweigleisigen Ausbau der Strecke Dülken-Kaldenkirchen. "Nur in der Verbindung der Verkehrszwecke des grenzüberschreitenden Personennahverkehrs und des Güterverkehrs in der Verbindung Rotterdam/Antwerpen-Ruhrgebiet entsteht eine Chance für den Ausbau der Strecke Kaldenkirchen-Dülken", heißt es in einem Schreiben von Enak Ferlemann, Staatssekretär im Verkehrsministerium, an Viersens Bürgermeisterin. Im Klartext: Ohne Kurve auch keine ICE-Anbindung Viersens an Düsseldorf und Eindhoven. Ferlemann beruhigt: "Für die Stadt Viersen bringen die Ausbauten in jedem Fall den Vorteil einer Lärmvorsorge nach dem aktuellen Stand der Technik."