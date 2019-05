Viersener vor Gericht : Angeklagter fehlt bei der Urteilsverkündung

Manche Aussagen oder gar ganze Prozesse finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber nur wenige ohne den Angeklagten. Doch auch das kann vorkommen: Ein 39-Jähriger aus Viersen, der sich seit dem 13. Mai wegen Betrugs, Urkunden- sowie Geldfälschung verantworten musste, erschien am Dienstag nicht zum Prozesstermin am Landgericht Mönchengladbach.

Damit konnte einer Bitte des Amtsgerichts um Verknüpfung dieses Verfahrens mit einem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht nachgekommen werden, da der Mann keine Gelegenheit zur Aussage erhalten konnte. Daher bliebe es bei dem Prozess mit drei vorliegenden Anklagepunkten. Der Iraker, der zum Tatzeitpunkt in Viersen lebte, soll 2016 mit weiteren Tätern durch gefälschte Unterlagen bei zwei Mönchengladbacher Banken Kredite im Wert von 55.000 Euro erwirkt haben. Im gleichen Jahr soll der Mann zudem Falschgeld erworben haben.

Die Mitttäter wurden 2017 rechtskräftig verurteilt, doch auch zu diesem Verfahren erschien der Angeklagte nicht. In dem aktuellen Prozess gab der Angeklagte zu, dass er einen Kollegen sowie eine Tante mit einem Bekannten bekannt gemacht habe. Beide hätten dann online Kreditanträge gestellt, die auch genehmigt wurden. In einem Fall habe er dabei 400 Euro erhalten, da er den Kontakt hergestellt habe. Auch die Bestellung von Falschgeld gibt der 39-Jährige zu: Mit den Blüten im Wert von 5000 Euro habe er eine Operation seines Bruders im Irak bezahlen wollen.

Die Staatsanwältin beantragte nun zunächst eine Beschränkung der Anklage wegen Betrugs sowie eine Teileinstellung, was die Geldfälschung angehe. Anschließend forderte sie in ihrem Plädoyer für die Beihilfe zum Betrug in zwei Fällen sowie die Geldfälschung eine Haftstrafe von insgesamt zwei Jahren. Der Verteidiger beantragte ein „mildes Urteil unter zwei Jahren“. Die Kammer verhängte schließlich eine Gesamtstrafe von einem Jahr und acht Monaten und setzte diese für vier Jahre zur Bewährung aus.