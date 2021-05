Kommunalpolitik in Viersen : Viersener Grüne wollen „Grünes Band“ für Fahrräder

Viersen Mit einem „Grünen Band“ als reiner Radweg wollen die Grünen die vier Ortsteile der Stadt Viersen miteinander verbinden. Vorbild ist der Promenaden-Radweg in Krefeld.

Die Ratsfraktion der Grünen in Viersen hat in einem Antrag ein neues Wegenetz für den Radverkehr in der Stadt Viersen gefordert. Es soll als „Grünes Band“ die vier Ortsteile miteinander verbinden und orientiert sich am Vorbild des „Promenaden-Radwegs“ der Stadt Krefeld. Die neuen Hauptverkehrsachsen für den Radverkehr sollen möglichst abseits vom sonstigen Verkehr geführt werden, durchgehend asphaltiert sein und mit einer auffälligen grünen Fahrbahnmarkierung für bessere Orientierung und mehr Sicherheit sorgen. Julian Hanisch, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, betont die Bedeutung des Radverkehrs für den Klimaschutz: „Die Verkehrswende ist ein zentraler Baustein für den Schutz des Klimas und das Rad spielt dabei als nahezu klimaneutraler Verkehrsträger eine wichtige Rolle. Leider haben wir bei der Radinfrastruktur in Viersen noch eine Menge nachzuholen.“ Das „Grüne Band“ soll mindestens drei Meter breit sein