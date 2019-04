Viersen : Grüne wollen Beirat für „Grüne Infrastruktur“

Viersen Ein offener Beirat könnte für die Bewerbung zur Landesgartenschau ein entscheidender Pluspunkt sein, argumentieren sie.

Die Grünen begründen die Anregung mit dem zunehmenden Wert von Grünflächen für den städtischen Raum – in Zeiten des Klimawandels und zunehmenden Artenschwunds. Grünen-Ratsmitglied und Ausschussvorsitzender Peter Breidenbach sagt: „Der Wert der sogenannten grünen Infrastruktur ist inzwischen allgemein unbestritten. Mit seinem Beschluss für ein neues ,Zukunftskonzept Stadtgrün’ hat die Stadt Viersen die beste Antwort auf diese aktuellen Herausforderungen gegeben, die auch von der Bevölkerung als beunruhigend wahrgenommen werden.“ In die Entwicklung des Konzepts für die ökologische Umgestaltung der Viersener Grünflächen fließen auch Anträge dieser Ratsperiode ein, in denen sich mehrere Fraktionen mit dem Themenfeld „Natur in der Stadt“ auseinandergesetzt haben. So haben die Grünen etwa die ökologische Aufwertung von städtischen Grünflächen, Säumen und Feldrainen bereits im Januar 2017 als Antrag an den Umweltausschuss formuliert.