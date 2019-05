Viersener Grüne fordern Klimaanpassungskonzept : Stadt Viersen soll sich mit Folgen des Klimawandels beschäftigen

Viersen Dürre, Hitzewellen, Stürme und Borkenkäferplage: Für die grünen sind die Spuren des Klimawandels nicht mehr zu leugnen. Die Stadt Viersen müsse darauf reagieren.

Die Viersener Grünen müssen sich noch gedulden: Mit ihrem Antrag, die Stadtverwaltung möge ein Klimaanpassungskonzept entwickeln, befasst sich der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz voraussichtlich erst in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien genauer. Das haben die Mitglieder des Ausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Hintergrund: Die Stadtverwaltung hatte in der Sitzungsvorlage dem Antrag der Grünen eine knapp eine Din A4-Seiten lange Erläuterung zum Sachverhalt zugefügt, für CDU und SPD war das zu wenig. „Da muss mehr Speck dran“, sagte Heinz Plöckes (SPD).

In ihrem Antrag betonen die Grünen: „Die menschengemachte Klimakrise wirkt sich schon heute auch auf die Stadt Viersen aus.“ Dürre, Hitzewellen, Stürme und Borkenkäferplage: Das seien 2018 Signale gewesen, „die niemand mehr missachten konnte“. Mit einem Konzept für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels soll ein Weg gefunden werden, „wie wir in Viersen mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen, damit Mensch und Natur auch in Zukunft gut in Viersen leben können“. Entwickeln und umsetzen solle es federführend der Klimamanager der Stadt.