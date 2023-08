Unfallflucht in Beckum In Viersen gestohlener Maserati taucht in Westfalen auf

Mit einem schwarzen Maserati Levante, der nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 24. August, in Viersen gestohlen worden war, hat ein Unbekannter einen Unfall in Beckum verursacht. Freitag zwischen 2 Uhr und 5.45 Uhr beschädigte er ein Verkehrszeichen. Am Unfallort lagen Kunststoffteile, auf einer anderen Straße wurde ein stark beschädigter Reifen gefunden und ein Stück weiter schließlich auch das Unfallfahrzeug. Der unbekannte Fahrer hatte sich aus dem Staub gemacht.