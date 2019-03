FDP Viersen: FDP lehnt Steuererhöhungen ab

Viersen Die Partei gewinnt mehr Mitglieder. Frank a Campo wurde beim Ortsparteitag als Vorsitzender wiedergewählt.

Personell, kommunalpolitisch und mit Blick auf Europa hat sich die Viersener FDP aufgestellt. Auf dem Stadtparteitag am Freitagabend in der Kaisermühle wurde der geschäftsführende Vorstand bis auf eine Position bestätigt. Für Wai-Chuong Lee, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt, rückt Wolfgang Dressel (57) als Schatzmeister nach. Der Süchtelner ist von Berufs wegen gesetzlicher Vormund, seit sechs Jahren bei den Freidemokraten und im Sozialausschuss als Sachkundiger Bürger unterwegs.

Einen „erfreulichen Trend in der Mitgliederzahl“ verkündete der Vorsitzende Frank a Campo. Konkret sind die Liberalen der Kreisstadt im vergangenen Jahr von 50 auf 58 Mitglieder gesprungen. „Fünf der acht Neuen sind nicht älter als 20“, so a Campo.

Der Vorsitzende rückte die Europawahl am 26. Mai in den Mittelpunkt. „Wir wollen Europa wieder zum Leuchten bringen. Europa be-deutet Frieden und Wohlstand“, sagte der 59-jährige Mathematiker. Das vertiefte der stellvertretende Vorsitzende Udo van Neer, der mit Blick in die Niederlande vor neuen Parteibewegungen warnte, die das Vertrauen der Bürger in die Politik weiter erschüttern könnten. van Neer: „Wir als Grenzregion profitieren stärker von Europa als Detmold oder Paderborn.“