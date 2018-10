Viersener Einzelhändler planen für Adventszeit

Viersen (naf) Weihnachtliches Ambiente und einheitlich lange Öffnungszeiten sollen im Advent Kunden in die Viersener Fußgängerzone locken. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) unterstützt deshalb die Bemühungen des Werberings Viersen aktiv sowie der Immobilien- und Standortgemeinschaft Nordstadt (ISG), dafür bei den Einzelhändlern zu werben.

Darüber informiert die Stadtverwaltung. In einem gemeinsamen Schreiben der Bürgermeisterin, des Werberings und der ISG an die Geschäftsleute in Alt-Viersen heißt es: „Vor allem in der Vorweihnachtszeit trägt ein attraktiver Außenauftritt nicht unerheblich dazu bei, dem Stadtbild ein festliches und stimmungsvolles Gepräge zu verleihen.“ Schaufensterdekoration und Fassadengestaltung gehörten zu den wichtigsten Werbemitteln und Instrumenten der Verkaufsförderung für den ortsansässigen Einzelhandel. Das Citymanagement, der Werbering und die ISG seien bereit, die Einzelhändler mit Ideen und Ratschlägen zu unterstützen. An den Samstagen in der Vorweihnachtszeit sind die Geschäftsleute aufgerufen, die Läden bis 18 Uhr geöffnet zu halten.