Viersener Azubi-Messe Erste Schritte Richtung Ausbildung

Am Stand der Firma Saint-Gobain surrt indes leise ein 3D-Drucker. Allein der Einsatz des Gerätes macht neugierig, was hinter dem Unternehmen aus Willich steht. „Für uns sind solche Messen die beste Gelegenheit, um junge Menschen für die Berufe bei uns zu interessieren. Das persönliche Gespräch ist, um Berufe vorzustellen, um ein vielfaches besser als eine Online-Vorstellung“, sagt Veronique Magdalinos von Saint-Gobain. Bei den Schülern kommt die Azubi-Messe gut an. „Das ist einfach praktisch. Man lernt nicht nur die verschiedenen Berufe kennen, sondern auch direkt Unternehmen dazu“, sagt Marie aus der Stufe neun der Hauptschule Süchteln. Ihre Stufenkollegin Joline findet es gut, dass man „an einem Ort innerhalb kürzester Zeit in so viele verschiedenen Berufe hinein schnuppern kann“, wie es die Neuntklässlerin beschreibt.