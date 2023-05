Medikamentenmangel in Viersen „Die Situation ist unerträglich“

Für den Zustand seiner Regale hat Joachim Kresken ein Wort: „Notstand“, sagt der Inhaber der Irmgadis-Apotheke in Viersen-Süchteln. Er ist hörbar frustriert. „Dasd die Regale leer sind und wir keine Medikamente haben, ist das Resultat einer verfehlten Gesundheitspolitik, die sich an den pharmazeutischen Betrieben orientiert, welche sich wiederum an den Krankenkassen orientieren.“