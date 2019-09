Vorfall in Viersen : Überfallener mit Faustschlägen verletzt

Viersen Zwei Männer verlangten Handy, Geldbörse und die EC-Karte mit PIN. Als sich das Opfer weigerte, schlugen sie mit Fäusten auf den Mann ein.

Ein Viersener (21) ist am Sonntag gegen 6.10 Uhr in Viersen in Höhe der Tankstelle Dülkener Straße/Freiheitsstraße Opfer eines Überfalls geworden. Zwei Männer verlangten Handy, Geldbörse und die EC-Karte mit PIN. Als er sich weigerte, schlugen sie mit Fäusten auf ihn ein. Er wehrte sich, das Duo floh. Beide waren 1,85 Meter groß und kurzhaarig. Sie trugen schwarze Jacken, weiße Sneakers, einer Jeans, der zweite schwarze Hosen. Hinweise an Ruf 02162 3770.