Zwei Männer verletzt Unfall auf der Freiheitsstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Freiheitsstraße in Viersen sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die viel befahrene Freiheitsstraße wurde im Kreuzungsbereich zur Gerberstraße in Fahrtrichtung Süchteln für rund eine Stunde gesperrt.