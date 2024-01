In Viersen Zwei Schwerverletzte bei Autounfall – Siebenjährige im Krankenhaus

Viersen · Eine 75-Jährige und ein sieben Jahre altes Mädchen sind am Dienstagabend bei einem Unfall in Viersen schwer verletzt worden. Was passiert ist.

03.01.2024 , 07:40 Uhr

Bei einem Unfall in Viersen ist eine Siebenjährige verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 75-Jährige und ein sieben Jahre altes Mädchen sind am Dienstagabend bei einem Unfall in Viersen schwer verletzt worden. Die beiden Fußgängerinnen seien mit einem Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin habe die Frau und das Mädchen auf dem rechten Gehweg bemerkt, bevor es plötzlich zu dem Unfall gekommen sei. Die aus Mönchengladbach stammenden Fußgängerinnen wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die 52-jährige Fahrerin erlitt einen Schock. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

(kag/dpa)