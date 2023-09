Kriminalität in Viersen Zwei Fahrer flüchten nach Unfällen

Am Dienstagvormittag hatte nach deren Aussage ein 88-jähriger Wohnmobilfahrer bei einem Einparkversuch auf der Dülkener Straße ein anderes Auto beschädigt und sei weggefahren. Am Unfallort wurde ein Plastikteil seines Wohnmobils gefunden. Der Mann erklärte, er habe keinen Unfall bemerkt. Ein 86-jähriger Viersener hatte am Dienstagnachmittag laut Polizei einen Lastwagen auf der Gladbacher Straße beschädigt. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher, da sie Zweifel daran hat, dass er körperlich in der Lage ist, auch weiterhin ein Fahrzeug zu lenken.