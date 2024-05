Tatort Viersen Zwei Einbrüche in einen Kiosk binnen anderthalb Stunden

(hh) Gegen 2 Uhr am Freitag, 10. Mai, sind zwei bislang unbekannte Täter in einen Kiosk am Rathausmarkt eingedrungen, nachdem sie die Scheiben beschädigt hatten. Sie entkamen mit Diebesgut. Gegen 3.30 Uhr, so die Polizei weiter, kehrten dann gleich vier unbekannte Täter zum Tatort zurück, um ein weiteres Mal in das Verkaufsgeschäft einzusteigen und Beute zu machen. Sie stahlen unter anderem Tabakwaren. Zeugen werden um Hinweise an die Rufnummer 02162 3770 gebeten.