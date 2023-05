Kult-Imbiss Fischpfanne in Viersen schließt Zum Abschied teilen sie ihr Geheimrezept

Goldgelb, leicht und knusprig-kross und darunter fangfrischer Seelachs – so kennen und lieben die Kunden der „Fischpfanne“ in Viersen ihren Backfisch. Daher werden viele den Imbiss an der Gladbacher Straße wohl vermissen, wenn er am 2. Juni zum letzten Mal öffnet.