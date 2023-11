Schwerkrankes Kind in Viersen Zuhause für die kleine Lilly gesucht

Lilly ist so stabil, dass sie sogar zusammen mit ihrem Beatmungsgerät, der Sauerstoff- und Herzüberwachung sowie der Ernährungssonde, an die sie ebenfalls angeschlossen ist, nach Hause gehen dürfte. Doch hier gibt es ein großes Problem. Die Familie lebt im zweiten Stock in einer 72 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung. Lilly benötigt aber für ihr medizinisches Equipment und eine Pflegeperson in der Nacht ein eigenes Zimmer. Dafür aber ist die Wohnung zu klein. Dazu kommt die Problematik, die schweren Gerätschaften wie Beatmungsgerät & Co. immer die Treppen rauf und runter zu schleppen, wenn es an die frische Luft gehen soll. „Das schaffe ich alleine nicht, wenn mein Mann arbeitet“, sagt Stenzl. „Nur mit einer größeren ebenerdigen Wohnung wäre es uns möglich, Lilly nach Hause zu holen.“