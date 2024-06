Lokale und Hotels im Kreis Viersen Zoll findet in jedem zweiten Fall Hinweise auf Verstöße

Das Ergebnis: Bei 30 von ihnen war nicht alles im grünen Bereich. In Viersen besteht der Verdacht, dass bei einem Beschäftigten der Mindestlohn nicht gezahlt worden sei. In einem Objekt in Niederkrüchten liegt laut Stefan Frisch bei vier von fünf kontrollierten Personen der Verdacht vor, dass die Meldepflicht bei der Arbeitsagentur nicht beachtet wurde. Und in Tönisvorst fielen in zwei Fällen Unregelmäßigleiten beim Mindestlohn, bei den Stundenachweisen und bei der Meldung zur Sozialversicherung auf.