Warnstreik im ÖPNV Zentrale Verdi-Kundgebung am 1. März in Viersen

Bei den vergangenen Verdi-Warnstreiks waren die Fahrgäste im Kreis Viersen nur wenig betroffen. Hintergrund: Ein Großteil der Linien wird mittlerweile von KVS und BVR bedient, die beide nicht bestreikt wurden. Am Samstag, 1. März, allerdings wird der Warnstreik die Kreisstadt Viersen stark betreffen. Der Verdi-Bezirk Linker Niederrhein will seine zentrale Kundgebung in Viersen abhalten, zeitgleich zum Klimastreik von Parents for Future und Verdi. „Wir gehen davon aus, dass die Kundgebung deshalb deutlich größer wird als im vergangenen Jahr“, sagt Jens Helfer von Parents for Future.