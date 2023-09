Zehn Jahre Caritas-Tagespflege in Viersen-Dülken „Eine Kraftquelle für pflegende Angehörige“

Vor zehn Jahren eröffnete die Caritas ihre Tagespflege für Senioren in Dülken, eingebettet in ein Wohn- und Dienstleistungszentrum neben dem Bürgerhaus. Dort gibt es ein halbes Dutzend seniorengerechte Mietwohnungen mit Betreuung und die Schuldnerberatung. für Viele ältere Menschen wollten gerne in ihrem Zuhause wohnen bleiben, fühlten sich aber oft einsam, litten an körperlichen Einschränkungen oder an einer demenziellen Erkrankung, erklärte Caritas-Vorstand Christian Schrödter während der Feier zum zehnjährigen Bestehen. „Durch die Kontakte mit anderen Besuchern, die klare Tagesstruktur und unsere aktivierenden Beschäftigungsangebote gewinnen unsere Gäste eine ganz neue Lebensqualität und erleben Gemeinsamkeit statt Einsamkeit“, sagte Schrödter. Gleichzeitig erhielten die Angehörigen wieder mehr Zeit für sich. „Wir verstehen die Tagespflege auch als Kraftquelle für pflegende Angehörige“, betonte Christian Schrödter. „Wir freuen uns sehr, dass sich unser Angebot in den vergangenen zehn Jahren bestens etabliert hat und wir dazu beitragen können, dass insbesondere ältere Menschen in Dülken gut betreut werden“, sagte sein Vorstandskollege Peter Babinetz. Die beiden Caritas-Vorstände bedankten sich mit Blumen bei dem engagierten achtköpfigen Team der Tagespflege, das derzeit von Manuela Teichert interimsweise geleitet wird. Ab Oktober übernimmt Romina Hommen die Leitung der Einrichtung.