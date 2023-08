Jugendamt Viersen Zahl der Inobhutnahmen stark gestiegen

Zuerst wird das Gefährdungsrisiko für das Kind oder den Jugendlichen eingeschätzt: „Das geschieht im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte des Jugendamtes nach einem festgelegten Prüfschema. Dieses Prüfschema wird regelmäßig diskutiert und gegebenenfalls angepasst“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Wenn möglich, werden auch das Kind oder der Jugendliche sowie die Erziehungsberechtigten bei der Gefahreneinschätzung miteinbezogen. „Abhängig vom Inhalt der Meldung findet innerhalb von einem bis drei Tagen ein persönliches Gespräch statt“, sagt Schliffke. Dieses wird in der Regel im Rahmen eines Hausbesuches vollzogen. „Dabei werden Hilfen angeboten – diese müssen zur Abwendung der Gefährdung notwendig und geeignet sein“, erklärt der Stadtsprecher. Sind die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage, bei der Gefährdungseinschätzung mitzuwirken, wird das Familiengericht angerufen. „Neben Hilfe-Angeboten des Jugendamtes wird, falls erforderlich, darauf hingewirkt, weitere Leistungsträger in Anspruch zu nehmen“, so Schliffke. Das können Kinderärzte oder ein Kinderkrankenhaus sein. In akuten Situationen schaltet das Jugendamt eigenständig weitere Träger ein. Gibt es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, werden diese an örtlich zuständige andere Träger von Leistungen weitergeleitet. Erhärtet sich der Verdacht, dann nimmt das Jugendamt das Kind oder den Jugendlichen in Obhut.